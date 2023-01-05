انت الان تتابع خبر مياه الأمطار تبعث الأمل بعودة الحياة إلى الأهوار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تؤكّد منظّمات عراقية ومختصون في المجال البيئي أنّ كميات الأمطار التي هطلت في العراق أنعشت الآمال في إعادة الحياة إلى أهوار الجنوب، والتي عانت من أزمة جفاف غيّرت معالمها الطبيعية، وسط دعوات لزيادة حصصها المائية، وسجّل العام الماضي نزوح عدد من العائلات من مناطق الأهوار بسبب الجفاف.

وعلى إثر غزارة الأمطار التي هطلت أخيراَ على البلاد، دفعت وزارة الموارد المائية كميات مائية نحو الأهوار، والتي أكّدت أن هناك تحسناً في كميات الخزين المائي للبلاد، نتيجة هطول الأمطار والسيول، وقد تمّ توجيه الجزء الأكبر منها إلى مناطق الجنوب وتأمين حصّة الأهوار، وأسهم بزيادة تدفّق المياه في الأهوار، وهو ما رفع مناسيبها في مناطق كانت جافّة، وتشير الجهات المعنية الى أنّ الأهوار كادت تخرج من لائحة التراث العالمي، بعد أن فقدت جزءاً كبيراً من طبيعتها بسبب الجفاف. لكن كميات الأمطار أعادت الأمل بعودة الحياة لها، وهذا ما يساعد الحكومة على وضع خطة محكمة لأجل إعادة الحياة وتشجيع العائلات التي نزحت من الأهوار على العودة إليها.

ويشار إلى أنّ مساحة الأهوار تفوق ستة عشر ألف كيلومتر مربع، وتمتدّ بين حدود العراق وإيران. إلّا أن الجزء الأكبر منها داخل العراق، وتشكّل حواجز جغرافية على تخوم مدن جنوبية كالناصرية والعمارة والبصرة. ووفقاً لبعض التقديرات فإنّ مساحة المناطق، التي ما زالت مغمورة بالماء، تقل عن ثلاثين في المائة من مساحة المنطقة على أحسن تقدير.