انت الان تتابع خبر بكمين محكم.. اعتقال متهمين أثنين بتجارة "الأعضاء البشرية" في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه " وفق مذكرة قبض قضائية، تمكنت مفارزنا وبالتعاون مع الهيئة التحقيقية المختصة من إلقاء القبض على متهمين أثنين بتجارة الأعضاء البشرية".

وأضافت، أن "عملية القاء القبض تمت خلال كمين محكم تم نصبه للمتهمين في منطقة الحارثية ببغداد".



وأتم البيان: "تم إحالة المتهمين اصوليا إلى الجهة ذات العلاقة".