انت الان تتابع خبر الكشف عن مؤشرات أولية لموازنة 2023: النفقات العامة الأكبر في تاريخ العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "الاستنتاجات: -

الإيرادات النفطية = 122 تريليون دينار.

الإيرادات غير النفطية = 18 تريليون دينار.

الإيرادات العامة = 140 تريليون دينار.

-تغطية العجز ستكون من الفائض المالي المتحقق عام 2022.

-النفقات العامة لموازنة 2023 تزيد عن موازنة 2021 وعن الانفاق الفعلي لعام 2022 بنحو 50 تريليون دينار".