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الكشف عن مؤشرات أولية لموازنة 2023: النفقات العامة الأكبر في تاريخ العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "الاستنتاجات: -
الإيرادات النفطية = 122 تريليون دينار.
الإيرادات غير النفطية = 18 تريليون دينار.
الإيرادات العامة = 140 تريليون دينار.
-تغطية العجز ستكون من الفائض المالي المتحقق عام 2022.
-النفقات العامة لموازنة 2023 تزيد عن موازنة 2021 وعن الانفاق الفعلي لعام 2022 بنحو 50 تريليون دينار".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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