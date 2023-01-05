انت الان تتابع خبر مدرب عمان: العراق منتخب قوي.. أجواء "خليجي 25" أشبه بكأس العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويستهل منتخب عمان في البطولة، حين يواجه نظيره العراقي صاحب الضيافة مساء يوم الجمعة في المباراة الافتتاحية على ملعب البصرة الدولي.

وقال إيفانكوفيتش في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "متحمس للغاية لمباراة الافتتاح، وسعيد باحتضان العراق للبطولة بعد 40 عاما، إنها بمثابة كأس عالم مصغرة".



وأضاف "ندخل أي بطولة أو مباراة بطموح عال مع كامل الاحترام للمنافسين، فالكل حاضر وبقوة باستثناء قطر والسعودية يلعبان بالفريق الأولمبي لمشاركتهما في كأس العالم، لكن بالتأكيد لديهما طموحات عالية".

وتابع المدرب الصربي بقوله "العراق لن يفاجئني لأنه فريق قوي دائما، ومن أعرق وأكبر منتخبات الخليج، أتابع كرة القدم في المنطقة منذ 20 عاما، وبالتأكيد منظم البطولة أمام تحديات كبيرة".

وأشار "أعلم أن تذاكر العراق نفدت، ما أجمل اللعب تحت ضغط جماهيري، لأن الهدف دائما هو إمتاع الجماهير، فهذه الأجواء حافز إضافي للاعبين ولا داع للتفكير في الضغوط، فكرة القدم للمتعة والبهجة".



واصل مدرب منتخب عمان "ستكون بطولة قوية، وفرصة للاعبين الجدد لاكتساب خبرات أكبر".

استطرد "منتخب العراق شبه متكامل وانضم له أغلب المحترفين، ويلعبون على أرضهم وسط 60 ألف متفرج، وتصنيفهم في الفيفا أفضل من عمان".

ويرى برانكو إيفانكوفيتش أن "العراق له الأفضلية في الافتتاح، لكننا لن نستسلم أو نرفع الراية البيضاء، لم نحضر للمشاركة فقط ولقد حاولنا الفوز على ألمانيا في مباراة ودية، ونلعب للانتصار في كل المباريات مع احترامنا للمنافسين".

وأتم تصريحاته "أعتبر منتخب الإمارات ضمن المرشحين للقب، فهو أفضل منا أيضا في تصنيف الفيفا، ووصل للمرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم، وخسر بصعوبة أمام أستراليا".