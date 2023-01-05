انت الان تتابع خبر لحماية النحل.. واشنطن تمنح ترخيصاً لأعتماد أول لقاح بالعالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وونقلت صحيفة "ذا غارديان" عن الرئيس التنفيذي للشركة أنيت كليزر قوله: "لقاحنا هو اختراق في حماية نحل العسل. نحن على استعداد لتغيير طريقة رعايتنا للحشرات، مما يؤثر على إنتاج الغذاء على نطاق عالمي"، وفقما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.ويتطلب التعامل مع المرض قيام النحالين بتدمير وحرق أي مستعمرات مصابة وإعطاء المضادات الحيوية لمنع انتشار المرض.

ويعمل اللقاح عن طريق دمج بعض البكتيريا في غذاء ملكات النحل، ثم تتناوله وتكتسب بعضا منه في المبايض.

وتمت الموافقة على أول لقاح في العالم لنحل العسل لاستخدامه من قبل حكومة الولايات المتحدة، مما أثار الآمال في الحصول على سلاح جديد ضد الأمراض التي تدمر المستعمرات التي يتم الاعتماد عليها في التلقيح الغذائي.

