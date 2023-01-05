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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يفتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجمع الخدمات الصناعية غرب جرجا بمحافظة سوهاج "جنوب مصر".

الرئيس المصري يفتتح مجمع الخدمات الصناعية غرب جرجا بمحافظة سوهاج اليوم الخميس

وتشمل زيارة الرئيس المصري لجنوب مصر "سوهاج" عددا من المشروعات التنموية لحياة كريمة "مبادرة رئاسية للمواطنين محدودي الدخل والفقراء" في قرية أم دومة، باعتبارها أول قرية نموذجية بسوهاج، بجانب مستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

وتعد المنطقة الصناعية غرب جرجا بمحافظة سوهاج أحد القلاع الصناعية الجديدة التي بدأتها الحكومة لفتح آفاق الاستثمار في صعيد مصر، وانتهت المحافظة من أعمال الصرف الصحي ومكافحة الحرائق والكهرباء والاتصالات والبنية التحتية بالكامل.

وقال محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي إن تنمية وتطوير المنطقة الصناعية بغرب جرجا يمثل أحد عناصر دفع الاستثمار في الصعيد ومواجهة البطالة التي تعاني منها المحافظة، مؤكدًا أن المنطقة الصناعية بغرب جرجا تعد نقطة التقاء بين كبار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة.

أضاف أن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي انتهت الأجهزة من إقامته ضمن مبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتشغيل الشباب يهدف لتحقيق التكامل الصناعي بين المشروعات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتولى المجمعات الصغيرة إنتاج القطع الصغيرة التي تدخل قي الصناعات الكبرى ضمن لوازم الإنتاج.