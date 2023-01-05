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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت دولة الإمارات بشدة، الخميس، الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة هيران وسط الصومال، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

دولة الإمارات تدين بشدة هجوم الصومال الإرهابي

وبحسب بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، فقد أعربت دولة الإمارات عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

واعتبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن هذه الأعمال الإجرامية تتنافى كذلك مع القيم والمبادئ الإنسانية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وقدمت الوزارة تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت تفجيرات انتحارية قد ضربت مواقع مدنية وعسكرية في محافظة هيران وسط الصومال، وخلفت نحو 45 قتيلا وجريحا.

واستهدف التفجيران منازل مسؤولين اثنين أحدهما نائب في البرلمان الصومالي محمد أبوبكر جعفر أحد نواب مجلس الشعب، إلا أنه لم يكن موجودا في محاس وقت التفجير، بينما وقع الآخر في منزل رئيس المديرية مؤمن محمد حلني.

وتقع المنازل في قواعد عسكرية للجيش الصومالي والقوات المحلية المناهضة لحركة الشباب الإرهابية تضم مطاعم ومجالات تجارية للتسوق.

وتبنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجومين الانتحاريين فور وقوعهما، ولم تعلق السلطات الصومالية على التفجيرات.

وكانت محاس إحدى المناطق التي استعادت القوات الحكومية والقوات المحلية فيها من قبضة مليشيات الشباب في الأشهر الماضية.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني، زار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود المديرية، وتعهد بأن محاس ستكون من المناطق التي سيتم تنفيذ مشاريع تنموية بها.