شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد قورة: مدينة سوهاج الجديدة ستغير وجه الحياة على مستوى المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بمختلف المشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع محافظات مصر بصفة عامة وفى محافظة سوهاج بصفة خاصة، وفى مقدمتها مدينة سوهاج الجديدة "الكوامل" والتى طفرة حقيقية خلال السنوات القليلة الماضية بمختلف المجالات لتتحول من صحراء جرداء تفتقر الموارد، إلى مدينة سكنية متكاملة المرافق يكسوها اللون الأخضر وتضم كل الخدمات الأساسية والترفيهية، بل وأصبحت متنفسا لأهل محافظة سوهاج جميعا لقضاء عطلاتهم.

وقال " قورة " فى بيان له اصدره اليوم إن هذه المدينة الساحرة ستغير وجه الحياة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية على مستوى محافظة سوهاج وسيكون لها دورها الكبير فى الحد من الكثافة السكانية الكبيرة داخل عاصمة سوهاج مشيراً الى أن مدينة "الكوامل" هي إحدى مدن الجيل الثالث لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى تتميز بموقع استراتيجي حيث تعتبر البوابة الغربية لمحافظة سوهاج خاصة أن الموقع المتميز لهذه المدينة الذى يقع فى قلب المخطط الاستراتيجى للمحافظة ساهم على إحكام شبكة الطرق التي ربطتها بسوهاج الأم، منها طريق يبلغ طوله 8.3 كم، وبمطار سوهاج الدولى بطريق يبلغ طوله 7.5 كم. والطريق المار أمام المدينة بطول 14 كم حتى الصحراوى الغربي "القاهرة - أسوان".

تجدر الإشارة ألى أنه من المستهدف أن يصل حجم السكان فى المدينة إلى 8 ملايين و200 ألف نسمة حتى عام 2050.

وتبلغ المساحة الكلية للمدينة حوالي 290 ألف فدان، ويبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في سوهاج الجديدة 3.1 مليار جنيه تنقسم لعدة قطاعات، وقطاع الإسكان 101 مليار جنيه، وقطاع الخدمات 234.7 مليون جنيه، وقطاع المرافق 1.7 مليار جنيه وقطاع الزراعة 260 مليون جنيه، إضافة إلى أنها تضم مدينة ترفيهية متكاملة نضم حديقة حيوان ومركز لتدريب الفروسية وحمام للسباحة وألعاب مائية ومدينة ملاهي وقاعة للتصوير وأخرى للزفاف مما جعلها مقصد لعائلات سوهاج القضاء عطلاتهم والتنزه بها، بالإضافة لعدة متنزهات عامة.