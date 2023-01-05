شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على منحة تمويل مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار للرئيس عبد الفتاح السيسى، يحمل رقم 409 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو الموقعة فى القاهرة بتاريخ 6/7/2022.

وجاء فى منشور الجريدة الرسمية، من ضمن بنود القرار، تمنح المنحة النقدية لجمهورية مصر العربية من خلال المجلس القومى للمرأة، الذى يتمتع بالشخصية الإعتبارية المعترف بها والقدرة على التعاقد والملاءة الفنية والمالية لتنفيذ المشروع الذى تم تقديم المنحة من أجله، حيث تمول المنحة مشروع تعزيز مكتب شكاوى المراة بالمجلس القومى للمرأة بهدف دعم وزيارة قدرات الجهة المستفيدة، كما تستهدف المنحة، المساهمة فى الحماية المستدامة لحقوق المرأة المصرية، ودعم استراتيجة مكتب شكاوى المرأة "wco"، للحقوق المستدامة لعام 2021.