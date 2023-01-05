شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. نجم مانشستر يونايتد السابق ينضم إلى بايرن ميونخ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض التقارير الصحفية مفاجأة مدوية حول إنتقال دالي بليند، نجم مانشستر يونايتد السابق، إلى بايرن ميونخ فى صفقة إنتقال حر، حيث يعد اللاعب أحد أفضل لاعبي الظهير الأيسر للشياطين الحمر لسنوات طويلة ماضية، بجانب كونه أحد الركائز الأساسية لمنتخب الطواحين الهولندية.

وأفادت التقارير أن بايرن ميونخ حسم تعاقده الرسمي مع اللاعب، على الرغم من سن اللاعب الكبير وتأثر مستواه فى الفترة الماضية، إلا أن الفريق البافاري يراهن على خبرات اللاعب فى الظهور بمستوي جيد ضمن صفوف الكبير الألماني، الأمر الذي سيساعد اللاعب كثيرًا على تقديم كل ما لديه وإستعادة مستواه.



ناجلسمان كلمة السر فى الصفقة

وأكدت بعض المصادر القوية داخل أروقة نادي بايرن ميونخ أن التعاقد مع اللاعب جاء بناءًا على رغبة قوية من المدرب الألماني ناجلسمان، والذي أصر على التعاقد مع اللاعب، خاصة أن ضم اللاعب جاء فى صفقة إنتقال حر، الشئ الذي لا يكلف خزائن الفريق مبالغ مالية كبيرة.



موعد الكشف الطبي والإعلان الرسمي

وأشار الصحفي الشهير ديفيد أورنستون بصحيفة ذا أثليتك البريطانية أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي فى بداية الأسبوع المقبل، على أن يتم بعدها الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد إنتهاء كافة تفاصيل التعاقد بين اللاعب والفريق الألماني خلال الساعات الماضية.