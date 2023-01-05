شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة إنتقال إنزو فرنانديز إلى تشيلسي مهددة بالفشل لهذا السبب! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن صفقة تشيلسي المحتملة القادمة والمتمثلة فى النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز، نجم وسط بنفيكا البرتغالي، مهددة بالفشل فى الفترة القادمة، يأتي ذلك بسبب تعنت الفريق البرتغالي الكبير فى حسم الصفقة خلال المفاوضات الأخيرة بين الطرفين.

وأفادت التقارير أن هناط إتجاه قوي داخل نادي تشيلسي للإنسحاب من الصفقة بشكل نهائي وصرف النظر عن ضم النجم الأرجنتيني، حتى يقوم الفريق بالبحث أمام الخيارات الآخري المتاحة أمامه والوقوقف على صفقة الوسط القادمة للفريق وبديل اللاعب فى البلوز.



حل أخير من أجل فرنانديز

وأكدت بعض المصادر الآخري أن مسئولي تشيلسي سيقومون بمحاولة أخيرة آخري من أجل فرنانديز، حيث يسعي الفريق لتفعيل الشرط الجزائي فى عقد اللاعب والمقدر ب 120 مليون يورو، دون الرجوع للفريق البرتغالي والحصول على موافقته فى بيع اللاعب، بعد فشل حلول المفاوضات المباشرة.



تشيلسي يدرس ضم أوناحي

ويدرس نادي تشيلسي جميع الخيارات المتاحة فى حالة عدم إتمام صفقة النجم الارجنتيني، حيث تري بعض الأصوات داخل الفريق اللندني أن التعاقد مع النجم المغربي عز الدين أوناحي، لاعب نادي أونجيه الفرنسي، سيكون مجني للفريق، لا سيما أن الصفقة لن تكلف الفريق أموالًا مالية باهظة.