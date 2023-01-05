انت الان تتابع خبر مجلس الخدمة يصدر توضيحاً بشأن الدرجات المستحدثة للأوائل وحملة الشهادات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمجلس ورد لـ الخليج 365، أن "الدرجات المستحدثة للمشمولين بقانوني 59 و67 من الأوائل وحملة الشهادات تغطي جميع القيود المرسلة الى وزارة المالية والتي بلغ عدد أكثر من 74 ألف قيد مشمول بالتعيين".ودعا المجلس، الى "توخي الحذر من استغلالهم من قبل ضعاف النفوس وابتزازهم بحجة التعيينات"، مؤكدا أنه "يهيب بأبنائه ممن يمتلك كود فعال دون تقاطع وظيفي، الاسراع في عملية التقديم على الاستمارة قبل موعد اغلاقها".