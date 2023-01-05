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خليجي 25.. اللجنة المنظمة تجري تعديلا على موعد افتتاح البطولة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443392-638085064878571285.jpg

2023-01-05 | 10:05

خليجي 25.. اللجنة المنظمة تجري تعديلا على موعد افتتاح البطولة

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الخليج 365 – رياضة
أجرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي بنسخته الخامسة والعشرين، تعديلا على موعد افتتاح البطولة التي ستنطلق يوم غد الجمعة في البصرة.

وقال الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي، خليجي زين 25، أجرت تعديلا على موعد افتتاح البطولة، ليكون الساعة 5:45 مساء، على أن تكون مباراة الافتتاح بين العراق وعمان الساعة السابعة، ولقاء واليمن في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة، من مساء يوم غد الجمعة".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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