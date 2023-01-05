انت الان تتابع خبر خليجي 25.. اللجنة المنظمة تجري تعديلا على موعد افتتاح البطولة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443392-638085064878571285.jpg
أجرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي بنسخته الخامسة والعشرين، تعديلا على موعد افتتاح البطولة التي ستنطلق يوم غد الجمعة في البصرة.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-05 | 10:05
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الخليج 365 – رياضة
أجرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي بنسخته الخامسة والعشرين، تعديلا على موعد افتتاح البطولة التي ستنطلق يوم غد الجمعة في البصرة.
وقال الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي، خليجي زين 25، أجرت تعديلا على موعد افتتاح البطولة، ليكون الساعة 5:45 مساء، على أن تكون مباراة الافتتاح بين العراق وعمان الساعة السابعة، ولقاء السعودية واليمن في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة، من مساء يوم غد الجمعة".
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