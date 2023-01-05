انت الان تتابع خبر اعتقال متهمتين أجنبيتين بتهمة سرقة 50 ألف دولار في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناءً على شكوى احد المواطنين، ألقت قوات الشرطة الاتحادية القبض على متهمتين تحملان الجنسية الأجنبية قامتا بسرقة مبلغ مالي قدره 50 الف دولار من المنزل الذي تعملان داخله في حي العدل ببغداد".وأضافت المديرية أنه "بجهد أمني سريع ومتميز تم خلاله تعميم الاوصاف والمتابعة الدقيقة لقاطع المسؤولية من قبل الدوريات والسيطرات، حيث تمكنت مفارز الفوج الثالث اللواء الخامس من إلقاء القبض على المتهمتين في شارع الربيع واللاتي ضُبط بحوزتهما مبلغ 7500 دولار، تم إحالة المتهمتين والمبلغ المضبوط اصوليا إلى الجهات التحقيقية المختصة".