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في زيارة ميدانية.. وزير النقل: ما قدم لي من طعام يجب تقديمه إلى جميع المسافرين (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات
أكد وزير النقل محيبس السعداوي، اليوم الخميس، ان الوجبة المقدمة للمسافرين (فقيرة) وذات الوجبة المقدمة للمسؤولين يجب أن تقدم للمواطن.

وبحسب مقطع مصور حصلت عليه الخليج 365، قال السعداوي خلال زيارته الميدانية الى قسم تموين الطائرات، "وجبتكم "فقيرة" ويجب جعلها "غنية" ومماثلة للخطوط الأجنبية"، مبينا، "ما قدم لي من طعام يجب تقديمه إلى جميع المسافرين على متن الطائر الأخضر".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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