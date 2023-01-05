انت الان تتابع خبر في زيارة ميدانية.. وزير النقل: ما قدم لي من طعام يجب تقديمه إلى جميع المسافرين (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات
أكد وزير النقل محيبس السعداوي، اليوم الخميس، ان الوجبة المقدمة للمسافرين (فقيرة) وذات الوجبة المقدمة للمسؤولين يجب أن تقدم للمواطن.
وبحسب مقطع مصور حصلت عليه الخليج 365، قال السعداوي خلال زيارته الميدانية الى قسم تموين الطائرات، "وجبتكم "فقيرة" ويجب جعلها "غنية" ومماثلة للخطوط الأجنبية"، مبينا، "ما قدم لي من طعام يجب تقديمه إلى جميع المسافرين على متن الطائر الأخضر".