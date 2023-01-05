انت الان تتابع خبر في زيارة ميدانية.. وزير النقل: ما قدم لي من طعام يجب تقديمه إلى جميع المسافرين (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

أكد وزير النقل محيبس السعداوي، اليوم الخميس، ان الوجبة المقدمة للمسافرين (فقيرة) وذات الوجبة المقدمة للمسؤولين يجب أن تقدم للمواطن.

