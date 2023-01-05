قانون الموازنة يتأرجح بين البيتين التنفيذي والتشريعي

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بغداد - ياسين صفوان - رواتب الموظفين وإنجاز المشاريع الخدمية إضافة الى البرنامج الخدمي تداعيات من شأنها أن تتأثّر بقانون الموازنة والتي رجّح معنيون تأخرها قليلا لأسباب سياسية.

ما بين حصة الاقليم والتدخلات السياسية وعدم تسمية اللجان البرلمانية والتي من بينها اللجنة المالية، يبقى قانون الموازنة للعام الحالي يتأرجح بين البيتين التنفيذي والتشريعي ما قد يؤخّر إنجازه قليلا وهذا ما أكّده رئيس الحكومة رغم تأكيداته السابقة بالإسراع بإنجازها.

خبراء الاقتصاد شدّدوا على ضرورة إبعاد قانون الموازنة الاتحادي عن الخلافات السياسية لا سيما وأنّ الأوساط الشعبية تنتظر الموازنة منذ عامين بسبب عدم إقرارها في العام الماضي.

تعثّر تسليم رواتب الموظفين وعدم إتمام المشاريع إضافة الى عدم تطبيق البرنامج الخدمي الحكومي كلّها تداعيات من شأنها أن تتأثّر بتأخّر إرسال قانون الموازنة الى البرلمان والتصويت عليها بأسرع وقت ممكن.