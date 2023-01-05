انت الان تتابع خبر جلال حسن: أسود الرافدين على أتم الجاهزية لمواجهة عمان والان مع التفاصيل

وذكر حسن خلال المؤتمر الصحفي لمباراة عمان الافتتاحية ان "الروح المعنوية عاليةٌ للمنتخب العراقي، ونسعى جميعنا إلى أن نظهر بصورةٍ طيبة ونسعد جمهورنا في هذه البطولة الذي سيكون تواجده عاملاً مهماً فيها".

وأضافَ، إن "اللعب وسط أرضنا وجمهورنا فرصةٌ لا تعوض لنا كلاعبين، حيث لم تتوفر مثل هكذا فرصة للأجيال التي سبقتنا التي ارتدت القميصَ الوطنيّ في السنواتِ الأخيرة".

وفي وقت سابق، أكد مدرب المنتخب الوطني العراقي خيسوس كاساس، ان مباراة الافتتاح امام المنتخب العماني ستكون بداية لمسيرة طويلة.

وقال كاساس خلال المؤتمر الصحفي لمباراة عمان الافتتاحية ان" فخر كبير ان نلعب داخل العراق وطموحنا اسعاد الجماهير العراقية"، مبينا، "أدركنا اهمية البطولة وهذا واضح في الشوارع وعند الجماهير".

وأضاف، "سنلعب بأسلوب مشابه للمنتخب الاسباني ونحن نتبع الفلسفة الاسبانية"، مشيرا الى ان "جميع اللاعبين الموجودين يستطيعون تقديم كل امكانياتهم".

ولفت المدرب الاسباني، ان "عمان خصم صعب جداً وحددنا نقاط القوة فيه"، مبينا ان "زيدان اقبال لن يكون متاحاً للمنتخب الوطني بسبب رفض ناديه مانشستر تفريغه".

وتابع، "هدفنا هو الوصول لأبعد مدى في البطولة ومباراة عمان هي مجرد البداية".