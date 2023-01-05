كاساس: سنلعب مباراة الافتتاح امام عمان بأسلوب مشابه للمنتخب الاسباني

أكد مدرب المنتخب الوطني العراقي خيسوس كاساس، اليوم الخميس، ان مباراة الافتتاح امام المنتخب العماني ستكون بداية لمسيرة طويلة.

وقال كاساس خلال المؤتمر الصحفي لمباراة عمان الافتتاحية ان" فخر كبير ان نلعب داخل العراق وطموحنا اسعاد الجماهير العراقية"، مبينا، "أدركنا اهمية البطولة وهذا واضح في الشوارع وعند الجماهير".

وأضاف، "سنلعب بأسلوب مشابه للمنتخب الاسباني ونحن نتبع الفلسفة الاسبانية"، مشيرا الى ان "جميع اللاعبين الموجودين يستطيعون تقديم كل امكانياتهم".

ولفت المدرب الاسباني، ان "عمان خصم صعب جداً وحددنا نقاط القوة فيه"، مبينا ان "زيدان اقبال لن يكون متاحاً للمنتخب الوطني بسبب رفض ناديه مانشستر تفريغه".

وتابع، "هدفنا هو الوصول لأبعد مدى في البطولة ومباراة عمان هي مجرد البداية".