انت الان تتابع خبر طقس العراق.. ضباب واستمرار الأمطار خلال الايام المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهئية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون في المنطقة الوسطى صحواً الى غائم جزئي كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً قبل الظهر ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر في أقسامها الشرقية كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً قبل الظهر، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضافت أن "طقس يوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خاصة في أقسامها الغربية كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ممطراً مع ضباب صباحاً ويزول تدريجياً ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، ولا تغير في درجات الحرارة في عموم البلاد".

وتابعت الهيئة أن "طقس يوم الأحد في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار في أقسامها الغربية كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ممطراً خاصة في أقسامها الشرقية كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي مع ضباب خفيف صباحاً ويزول تدريجياً ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، فيما سترتفع قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".



وأوضحت أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً يتحول الى غائم مع تساقط امطار في أقسامها الغربية بعد الظهر، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً يتحول الى غائم جزئي وسيكون غائماً ممطراً في أقسامها الشرقية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً ممطراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".