شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة الوطنية: المشروعات القومية فى الصعيد تؤكد أن مصر فى عهد جمهورية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إن صعيد مصر يحظى باهتمام بالغ فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فهناك العديد من المشروعات الكبرى والعملاقة تعكس هذا الاهتمام، فالصعيد الذى ظل لسنوات طى النسيان، شيدت على أرضه خلال السنوات الأخيرة الكثير من المشروعات التي تخدم المواطن المصري علاوة على مبادرة حياة كريمة التي توجه جهود جبارة لقرى صعيد مصر.

وأضاف رئيس الحركة الوطنية أن المشروعات القومية التي يفتحها الرئيس السيسى غدا في صعيد مصر متنوعة في كل المجالات تؤكد أن الدولة المصرية تعمل في كافة المجالات بالتوازي وتسابق الزمن وتواجه الصعاب من اجل أن تمتد الجمهورية الجديدة إلى كل مكان في ربوع مصر، وانا افتتاح هذه المشروعات في هذا التوقيت يبرهن أن الدولة المصرية قادرة على استكمال ما بدأته.

وتابع اللواء رؤوف السيد علي أن رغم الأزمة الاقتصادية العالمية التي انعكست على الاقتصاد الوطني إلا أن الدولة المصرية تستكمل مشروعاتها وتسابق الزمن في انجازها، ويشارك رئيس حزب الحركة الوطنية في فاعليات افتتاح عدد المشروعات القومية في الصعيد غدا

وقد استعرض اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، الجهود التى بذلتها ولا زالت الهيئة منذ بدء تفعليها فى عام 2019 وحتى الآن، قائلا: "الهيئة تعمل منذ بدء تفعيلها بناء على توجيهات القيادة السياسية من أجل تقليل نسب البطالة والفقر وزيادة فرص العمل في كافة محافظات الصعيد التي تشهد طفرة غير مسبوقة في المشروعات الصناعية والتنموية والزراعية والحيوانية وذلك بالاعتماد على أبناء الصعيد أنفسهم".

وأضاف صالح، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن من أبرز المشروعات التى تعمل عليها الهيئة مشروع بيئى لزراعة الجوجوبا، بإعتباره منتج زراعي بيئي وصناعي واعد يعمل على التخفيف من أثار التغيرات المناخية وذلك بالإستفادة من محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر.

وتابع: "المشروع يأنى فى إطار خطة بعيدة المدي لتحسين حالة البيئة والهواء في هذه المناطق، تم الإنتهاء من زراعة مساحة ألف فدان لتحقيق هذه الأهداف للتكيف مع مخاطر التغيرات المناخية، ضمن خطة مصرية للإستفادة من زراعة الجوجوبا وتصدير منتجاتها في ظل ارتفاع الطلب لأكثر من 200 ألف طن وقلة المعروض دوليا من هذه المنتجات، مؤكدا أن مشروع الجوجوبا بالغردقة يعد أعظم المشروعات الزراعية النموذجية التي تعتمد على استخدام مياه الصرف الصحى المعالج وتعظيم الفائدة منه، وأن تنفيذه فى محافظة سياحية يساهم بقوة فى توفير المزيد من فرص العمل".