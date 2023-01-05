شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية: الصعيد شهد فى عهد الرئيس السيسى تنمية وفرت لأهله حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المنضوى تحت رايته 42 حزبا سياسيا، أن محافظات الصعيد شهدت تنمية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وقال "مطر" إن المشروعات القومية التي تم افتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسى في محافظات وجه قبلي غير وجه الصعيد تماما وستقضي علي الفقر والبطالة وستمهد الطريق أمام الأجيال القادمة لحياة كريمة ومستقبل مشرق وخدمات لم تكن موجوده منذ عقود.

وأوضح "مطر" أن محافظات الصعيد لم تشهد أي تنمية منذ مئات السنين وجاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعطي الأمل من جديد بمشروعات قومية شملت تنمية البينة التحية ومحطات مياة شرب، ومحطات صرف صحي ، ومصانع لتغيير وجه الحياة في الصعيد، ويؤكد علي خطة الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات التنموية بكل محافظات صعيد مصر ومنح أولوية لها.

وأشار "مطر" إلي أن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بالإنسان ولمس معاناه أهالينا في محافظات وجه قبلي "الصعيد" منذ سنين وجاء ليرفع الظلم عن الصعيد بافتتاح مشروعات قومية تنموية باستثمارات بدأت منذ 8 بقيمة تتخطي الـ 2 تريليون جنيه، لتحقيق التنمية المستدامة وترتقى بجودة حياة أهل الصعيد وتقوم الدولة بتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لكل محافظات وجه قبلي، وهو دعم بكل ما تحمله الكلمة من معاني.

وقال "مطر" إن جميع محافظات وجه قبلي شهدت تطوير وتنمية، حيث تم افتتاح مشروعات فى أسوان ومحافظة الأقصر ومحافظة قنا ومحافظة سوهاج ومحافظة أسيوط ومحافظة المنيا ومحافظة بنى سويف ومحافظة الفيوم ومحافظة الوادى الجديد ومحافظة البحر الأحمر.