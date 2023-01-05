شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا الرئيس السيسى لأهل الصعيد.. مشروعات توفر حياة كريمة لمحافظات الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعلك تذكر بداية احتفالية «أسبوع الصعيد» فى ديسمبر من العام قبل الماضى - 2021 - بالمسرح الرومانى بمدينة أسوان الجديدة، بعد افتتاح عدد من المشروعات القومية والعملاقة التى تهدف إلى توفير حياة كريمة لأهل الصعيد، والحفاظ على رونقها الحضارى والسياحى، وإحياء تراثها وتاريخها.

ومن حسن الطالع أن الرئيس السيسى افتتح مشروعات قومية عام 2022، ومن المقرر أن يفتتح مشروعات قومية بمحافظة سوهاج، لتتوالى المشروعات على محافظات وجه قبلي لتوفر حياة كريمة لأهالينا بالصعيد.

المشروعات القومية التي افتتاح الرئيس السيسى كان لها مردود كبير على أهالينا بالصعيد، وبحسب موقع رئاسة الجمهورية قام بافتتاح شركة أسيوط لتكرير البترول وعدد من المشروعات التنموية بالصعيد، ومجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد، ويعتبر مجمع أسيوط لإنتاج البنزين أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية فى إطار خطط التنمية لصعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالى محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

أيضا تفقد الرئيس مشروعات استصلاح الأراضى الزراعية ومزارع القمح والنخيل بمنطقة توشكى بجنوب الوادى، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية وافتتح عددا من مشروعات الكهرباء بالصعيد، كما افتتح عددا من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد، ويعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذى تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية فى مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفى قطاع الكهرباء، تم افتتاح توسعة محطة توليد كهرباء غرب أسيوط لتحويلها للعمل بنظام الدورة المركبة، ومركز تحكم سمالوط الإقليمى بمنطقة كهرباء مصر الوسطى، ومركز تحكم نجع حمادى الإقليمى بمنطقة كهرباء مصر العيا، ومحطة محولات إسنا الجديدة

وفى 27 ديسمبر 2021 قام الرئيس السيسى بزيارة قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان لتفقد أعمال تطوير الخدمات بالقرية فى إطار مبادرة حياة كريمة، وفى اليوم التالى تفقد الرئيس، محطة سكك حديد أسوان حيث شهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

أيضًا تم افتتاح محلج الفيوم المتطور خلال أسبوع الصعيد، وقام الرئيس بجولة تفقدية لافتتاح مصنع كيما «2» لإنتاج الأسمدة بمحافظة أسوان، ولمدينة أسوان الجديدة، وأيضًا افتتاح المرحلة الأولى من مدينة أسوان، وافتتاح المرحلة الأولى بمدينة غرب قنا، وافتتاح المرحلة الأولى من مدينة ناصر غرب أسيوط، وافتتاح الاسكان الاجتماعى بقنا الجديدة، وافتتاح إسكان جنة بالمنيا الجديدة، وافتتاح الإسكان الاجتماعى بأسيوط الجديدة، وافتتاح الإسكان الاجتماعى بالمنيا الجديدة.

وكان الرئيس السيسى فى نوفمبر من عام 2021 حضر الحفل العالمى لافتتاح طريق الكباش الفرعونى، ففى عاصمة التاريخ وقف العالم ليشاهد حفل افتتاح طريق الكباش الأسطورى فى الأقصر، الحفل منذ بدايته، كان مبهرا بمعنى الكلمة منذ لحظة ظهور الرئيس عبدالفتاح السيسى، واستقبال الأطفال له الذين يرمزون لمستقبل مصر المشرق.

وكان لمحافظة قنا نصيب الأسد من المشروعات القومية فى عهد الرئيس، فلم تمر 4 سنوات على زيارة الرئيس السيسى إلى قنا حتى أصبحت الأحلام حقيقة وتحولت المشروعات المطروحة إلى واقع يعيشه أبناء القرى والمحافظة فى كل المجالات والتى حولت تلك القرى إلى قطع تماثل المدن الكبرى، كما أبصرت عيون الأهالى المشروعات التى حققت نقلة نوعية تنموية على أرض المحافظة الجنوبية قنا.

وشهدت المحافظة بعد زيارة الرئيس لها افتتاح عدد من مشروعات منها مشروع محور الشهيد باسم فكرى الذى يربط ما بين غرب وشرق قنا وتزيد تكلفته على مليار و500 مليون جنيه، ومشروع ازدواج طريق «قنا - الأقصر» الصحراوى الشرقى، وافتتاح مشروعات حياة كريمة فى قرية المراشدة، مركز تحكم الكهرباء الإقليمى بنجع حمادى، مدينة غرب قنا الجديدة بتكلفة 151 مليون جنيه، ويمتد محور الشهيد باسم فكرى بطول 19 كم وعرض 21 مترا، وبه حارتان مروريتان بعرض 7.2 متر ورصيف للمشاة بعرض 2.5 م لكل اتجاه، ويشمل 30 عملا صناعيا بواقع 14 كوبرى و16 نفقا، مما يساهم فى حل مشكلة التقـاطعـات مع الطرق الفرعية والـترع والمصارف، بتكلفة مالية حوالى مليار و500 مليون جنيه، ويساهم فى تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوى الشرقى، وحتى الطريق الصحراوى الغربى، بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتى تقوم بنقل المواطنين وبضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس، كما سيحقق نقلة تنموية ضخمة للمحافظة حيث يربط بين جميع الطرق الصحراوية والزراعية المارة بالمحافظة.

وعن مركز تحكم الكهرباء الإقليمى بنجع حمادى، فهو يراقب 98 محطة كهرباء ضمن قطاع كهرباء مصر العليا والذى يضم محافظات «سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان» كما أنه سوف يراقب تشغيل محطات الكهرباء ومستوى أدائها بما يحقق استقرار الشبكة، فضلا عن دوره فى سرعة تحديد مواقع الأعطال وأسبابها ومن ثم تقليل أوقات الإصلاح وزمن الانقطاع فى الشبكة الكهربائية نتيجة الظروف الطارئة والمحافظة على استمرار التغذية الكهربائية وتأمين وصولها لمراكز الأحمال بمحافظات جنوب الصعيد، وتم تطوير المركز بتكلفة 327 مليون جنيه.

كذلك هناك عدة مشروعات قومية ضخمة اقتربت تكلفتها من المليار جنيه لمجابهة مياه السيول والأمطار، وبالفعل تمكنت تلك المشروعات من حجز مياه السيول خلال السنوات الأربع الماضية وخاصة سد وبحيرة وادى الدرب بطريق الشيخ فضل الذى يعتبر مصب ونحر المياه الرئيسى المواجهة لمدينة رأس غارب، حيث استطاعت تلك البحيرات التابعة لسد وادى الدرب ووادى السهل من السيطرة على المياه وأمن الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة بمدينة غارب، ولم تتوقف التنمية فى عهد الرئيس السيسى على الصحة والتعمير فأيضا التعليم كان له دور مهم فقد تم إنشاء أكثر من 23 مدرسة بتكلفة 110 ملايين جنيه وذلك طبقا لتصريحات هشام منير عبدالغنى مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

ومن المقرر أن يقدم يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مستشفى سوهاج الجامعى الجديد والتي تعتبر بمثابة هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنوب الصعيد.

وتقع المستشفى في الحرم الجامعى الجديد، بإجمالى مساحة 24 ألف متر مربع ، حيث تتكون من 3 مباني منها المستشفى الجديدة، وتضم مبنى الاستقبال والعيادات والخدمات، ووالمبني الثالث هو مبني تعليمي وكلية الطب البشري.

بلغت تكلفة المستشفى الجديد نحو مليار جنيه، منها 175 مليون جنيه تكلفة الفرش الطبي للمستشفى الجديدة، و50 مليون جنيه تكلفة الفرش غير الطبي للمستشفى الجامعى.

أما الحرم الجامعى الجديد في مدينة سوهاج الجديدة، فتبلغ مساحته 1000 فدان، منها 750 فدان للمباني، و250 فدان للمزارع، يوجد بالحرم نحو 10 كليات، 7 كليات نظرية منها التجارة والتربية والآداب والزراعة والحقوق والألسن والتربية الرياضية، و3 كليات عملية، الهندسة والطب البيطرى والحاسبات والذكاء الاصطناعي.