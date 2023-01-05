شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية غير مسبوقة.. تفاصيل مشروعات خطة التنمية لمحافظات شمال الصعيد 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أولت القيادة السياسية اهتماما خاصا لمحافظات الصعيد، تلك المحافظات التى ظلت فى دائرة النسيان لسنوات طويلة، إلا أن النظرة للصعيد تغيرت تماما فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى افتتح مشروعات صعنت حالة من التنمية غير المسبوقة.

فى السطور التالية نرصد تفاصيل خطة التنمية لمحافظات شمال الصعيد للعام المالى 2022/2023، حيث خصصت الحكومة خلال خطة التنمية السنوية لعام 22/23 استثمارات حكومية لمحافظات شمال الصعيد بلغت 11.4 مليار جنيه بنسبة 23.7 % من إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد خلال العام والتى تبلع 48.2 مليار جنيه، وتأتي محافظة بنى سويف فى المركز الأول من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم شمال الصعيد بنسبة 39.5% وبقيمة 4.52 مليار جنيه، وتليها محافظة المنيا بنسبة 39.3 %ثم تأتي محافظة الفيوم في المركز الثالث بنسبة 12.2%، وتأتي الخدمات التعليمية في مقدمة القطاعات بنحو 24.2% من جملة الاستثمارات الموجهة للمحافظة.

ومن أهم مشروعات خدمات التعليم التى سيتم تنفيذها خلال العام بالمحافظة، استكمال تجهيزات الجامعة التكنولوجية ببنى سويف وإنشاء جامعة بني سويف الأهلية بالحرم الجامعي (شرق النيل) بالمحافظة واستكمال مباني إدارة جامعة بني سويف.

وفى مجال النقل والتخزين جاءت مشروعات الخطة متمثلة فى استكمال محور كوبري الفشن على النيل، لربط شرق النيل بغربه واستكمال كوبري علوي علي طريق العياط/ الميمون.

أما مشروعات الصحة فتضمنت إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي ومشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار والمشروع القومي لمد خدمة الصرف الصحى بقرى المحافظة ومبادرة مشروعات الصرف الصحى للتجمعات الحضرية.

وتمثلت مشروعات المياه فى تحسين وضع الشبكات لتحسين مستوى الخدمة، وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة وتقوية الضغوط، وتقليل تكرار الكسور والحوادث بالخطوط ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب لإطالة عمرها الافتراضي للاستفادة الكاملة من طاقتها وتوصيل خدمات المياه للمواطن.

من المستهدف توجيه استثمارات حكومية بقيمة 4.5 مليار جنيه موزعة على قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 36.7 من إجمالي الاستثمارات المستهدفة بالمحافظة، ويليه قطاع الخدمات الصحية بنحو 32.5%، وتتمثل أهم مشروعات الخطة بالمحافظة في الخدمات الصحية فى استكمال تطوير وتجهيز منشآت التأمين الصحي الشامل، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية.

فيما تضمنت الخطة مشروعات الخدمات الأخرى مثل تطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظة، ودعم وتطوير الأجهزة الرقابية (الإدارات التموينية)، واستكمال مراكز التدريب، وتطوير مكاتب التشغيل وفرص العمل، وتطوير منظومة الإنارة، وإنشاء وتطوير الأسواق والساحات والمواقف المختلفة، ورصف الطرق الداخلية، واستكمال مجمعات خدمات الأسرة والطفولة، وسد الفجوة التنموية في محافظات الصعيد من خلال إنشاء المجمعات الصناعية والحرفية.

وبالنسبة لمشروعات المياه، تضمنت الخطة عدد من المشروعات إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه وفى مجال الصرف الصحي، تضمنت مشروعات الخطة استكمال إحلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحي بالمحافظة، ورفع كفاءة المحطات والشبكات، واستكمال المشروع القومي لمد خدمة الصرف الصحي بالقرى المختلفة بالمحافظة.

يخص محافظة الفيوم نحو 2.4 مليار جنيه من الاستثمارات الحكومية موزعة على قطاعات مختلفة، حيث تأتي الخدمات الأخرى والخدمات التعليمية فى المقدمة بنسبة تقترب بنسبة تقترب من 75% ، وتضمنت الخطة التوزيع القطاعي للاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة الفيوم حيث تتمثل أهم مشروعات المياه بالمحافظة في إحلال وتجديد المواسير الزهر الخاصة بأحواض الترسيب، إحلال وتجديد وشبكات المياه.

اما مشروعات الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظة، فتشمل استكمال وتطوير مباني وأصول المديريات الزراعية والتعاونية وتغطية ترع ومصارف لحماية البيئة، وإحلال وتجديد وإنشاء أعمال صناعية على الترع، وتطوير وحماية مجرى نهر النيل، وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على المجاري المائية، واستكمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.

وتضمنت مشروعات الخطة فى الخدمات الصحية تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتقديم أفضل خدمة وبيئة عمل مناسبة، وتحسين البيئة المكانية للمسعفين لرفع الخدمة الإسعافية، وتقديم خدمة طبية متميزة لمرضى الأورام.