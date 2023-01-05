شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى: نطمئن الجميع باستمرارية عمل العفو الرئاسى ونستبشر بالمزيد فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أن لجنة العفو مستمرة في عملها ولن تنتهى من عملها إلا مع بحث كل الحالات التى ترد إليها، أو خروج كل من نسعى لخروجهم بالعفو الرئاسي، وهو ما يؤكد أنها واحده من المساعي الوطنية الداخلية التي أتت بحوار وطني، قائلا "نطمئن الجميع باستمرارية عملنا...ولقد حرصنا على صدور قائمه جديدة مع مطلع العام الجديد ونستبشر بذلك الخير أن يشهد العام الحالي مزيد من عمليات الإفراج" .
وشدد عضو لجنة العفو الرئاسي، أن هذا العمل يلقى استحسان وارتياح لدى كل الأطراف وهذا ما يصلنا دائما من أطراف سياسية أو من أهالي المحبوسين أو الفرحة العارمة التي نشعر بها من قبل المفرج عنهم، مؤكدا أن المشاركة في بناء جسر من التسامح هو امر عظيم وهو ما نفخر به.
وكان قد شهد اليوم الأول من العام الجديد، الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين.