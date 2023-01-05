شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يقضى بوضع سياسات لحماية المنشآت والمواطنين فى الأمطار.. وعقوبة للمخالف والان مع تفاصيل الخبر
وطبقا للقانون، على كل محافظة الالتزام بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى لوضع الخطط والسياسات اللازمة لحماية الأرواح والبنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة القائمة أو المزمع إنشاؤها بالمحافظة من أخطار الأمطار والسيول مع تقديم الدراسات الفنية وخطط الحماية وآليات الاستفادة منها لاعتمادها من الوزارة.
وأكد القانون في المادة 95 منه على أنه لا يجوز لأى فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أى شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية والتى من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويواجه القانون مخالفة تلك المادة بالحبس مدة لا تزيد عن عام وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.