شكرا لقرائتكم خبر عن لتحسين معيشة المصريين.. نجاحات الدولة في القطاع الزراعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لكل مواطن، من خلال المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى مجالات مختلفة، وعلى رأس المجالات التطور الكبير فى مجال القطاع الزراعي، حيث تم تنفيذ الكثير من المشروعات الزراعية الكبرى من بينها: مشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروع المائة ألف صوبة زراعية، ومن بين هذه المشروعات الزراعية القومية مشروع “مستقبل مصر للإنتاج الزراعي” الذى تصل مساحته الإجمالية إلى مليون وخمسين ألف فدان بنهاية عام 2024.

نجاحات وإنجازات عديدة تحققها الدولة المصرية في العديد من القطاعات ، وخلال الـ8 سنوات الماضية حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات، منها تدشين المشروعات القومية الكبرى في المجالات الزراعية والبناء وغيرها من عوامل التنمية التي تسير عليها الدولة المصرية للنهوض بمجال الزراعة والأمن الغذائى بشكل عام.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة يشعر بها المواطن المصري، من خلال توفير الاحتياجات الغذائية، وأن مصر كانت منذ سنوات كانت تستورد ما تحتاج إليه من غذاء، ولكنها بدأت الآن في توفير احتياجاتها الغذائية مع دخول الجمهورية الجديدة، حيث حقق القطاع الزراعي نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية لتحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة.