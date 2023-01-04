شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة تشيلسي وموعد المباراة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي مانشستر سيتي تحدي صعب للغاية غدًا، حينما يواجه نظيره تشيلسي، فى الجولة ال19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعي الفريق السماوي لتدارك سقوطه الأخير أمام إيفرتون وتصحيح المسار فى رحلة تقليص فارق النقاط مع أرسنال المتصدر.

وفى سياق متصل، شدد جوارديولا إلى أن السيتي يمتلك مباراة صعبة أمام تشيلسي فى الجولة القادمة، الشئ الذي يدفعه للتركيز فى المباراة القادمة فقط من أجل الفوز وحصد ال3 نقاط، على أن يقوم بعدم التفكير فى المنافسين بالفترة الحالية حتى تتضح الرؤية بشكل واضح بالفترة المقبلة.



موعد مباراة السيتي وتشيلسي القادمة

ومن المقرر أن يحل نادي السيتي ضيفًا ثقيلًا على منافسه تشيلسي غدًا الخميس، فى الجولة ال 19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.



تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة تشيلسي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني بيب جوارديولا مباراة تشيلسي القادمة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، إمريك لابورت، جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودري، إلكاي جوندوجان، كيفن دي بروين.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، إيرلينج هالاند، فيل فودين.

الجدير بالذكر أن السيتي يحل فى المركز الثاني بالدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، فى حين يحتل نادي تشيلسي المركز العاشر برصيد 25 نقطة.