انت الان تتابع خبر اعتقال قاتل صاحب منفذ "كي كارد" في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الأربعاء، عن اعتقال قاتل صاحب منفذ "كي كارد".

وقالت المديرية في بيان، إنه "حسب توجيهات وزير الداخلية عبد الامير الشمري بمكافحة الجريمة بمختلف صورها، فقد تمكنت مديرية مكافحة اجرام بغداد من القاء القبض على قاتل المجنى عليه (حيدر هادي عبود) صاحب منفذ كي كارت في منطقة الحرية وسرقة دراجته النارية ومبلغ من المال قدره 24 مليون دينار والهروب الى جهة مجهولة".

وأضافت أنه "يدعى (س. ط. ش) وضبط المسدس المستخدم بالجريمة خلال 72 ساعة من ارتكابه الجريمة، حيث اعترف القاتل خلال التحقيق معه بحادث القتل والسرقة".

وكان مصدر أمني أفاد قبل أيام، بقيام مسلحين مجهولين بتسليب صاحب منفذ لبيع الكارتات والصيرفة ضمن منطقة الحرية.