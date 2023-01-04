عمدة إسطنبول يشكو وزير داخلية تركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو إن وزير الداخلية سليمان صويلو، لا يتصرف بنزاهة ضد البلديات التي تحكمها المعارضة، وذلك في معرض التحدث عن تهديدات قضائية ضد مكتبه. وأفادت وكالة بلومبيرج للأنباء بأنه من المقرر أن يحرك إمام أوغلو شكوى ضد صويلو. وأشار إمام أوغلو إلى إن صويلو يقول، إنه جرى توظيف إرهابيين في بلدية إسطنبول، ولكن لم يعزلهم لـ8 أشهر، رغم أن لديه السلطة لفعل ذلك. وأشار إمام أوغلو إلى إن صويلو يقول، إنه جرى توظيف إرهابيين في بلدية إسطنبول، ولكن لم يعزلهم لـ8 أشهر، رغم أن لديه السلطة لفعل ذلك.

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