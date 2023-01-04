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طالبان تبحث إعادة فتح الجامعات للنساء

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- بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت وزارة الشؤون الداخلية الأفغانية أن قيادة طالبان تعمل على إيجاد طرق لإعادة فتح الجامعات للنساء، وتسهيل وصولهن للعمل، وذلك بعد أسابيع من حظر السلطات في مرسوم رسمي النساء من الالتحاق بالجامعات والمنظمات غير الحكومية.

يأتي ذلك، بعد أيام من تحذير الأمم المتحدة في بيان، الخميس الماضي، من «عواقب تهدد الحياة» لجميع النساء، بعد أن منعت قيادة طالبان في مرسوم رسمي النساء في أفغانستان من الالتحاق بالجامعات.

وذكر القائم بأعمال وزير الداخلية، سراج الدين حقاني، أنه تجري جهود لإيجاد حل دائم، بموجب الشريعة الإسلامية والثقافة الأفغانية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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