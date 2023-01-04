طالبان تبحث إعادة فتح الجامعات للنساء

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يأتي ذلك، بعد أيام من تحذير الأمم المتحدة في بيان، الخميس الماضي، من «عواقب تهدد الحياة» لجميع النساء، بعد أن منعت قيادة طالبان في مرسوم رسمي النساء في أفغانستان من الالتحاق بالجامعات.وذكر القائم بأعمال وزير الداخلية، سراج الدين حقاني، أنه تجري جهود لإيجاد حل دائم، بموجب الشريعة الإسلامية والثقافة الأفغانية.
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