طالبان تبحث إعادة فتح الجامعات للنساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت وزارة الشؤون الداخلية الأفغانية أن قيادة طالبان تعمل على إيجاد طرق لإعادة فتح الجامعات للنساء، وتسهيل وصولهن للعمل، وذلك بعد أسابيع من حظر السلطات في مرسوم رسمي النساء من الالتحاق بالجامعات والمنظمات غير الحكومية.

يأتي ذلك، بعد أيام من تحذير الأمم المتحدة في بيان، الخميس الماضي، من «عواقب تهدد الحياة» لجميع النساء، بعد أن منعت قيادة طالبان في مرسوم رسمي النساء في أفغانستان من الالتحاق بالجامعات.

وذكر القائم بأعمال وزير الداخلية، سراج الدين حقاني، أنه تجري جهود لإيجاد حل دائم، بموجب الشريعة الإسلامية والثقافة الأفغانية.