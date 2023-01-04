روسيا لأمريكا: لن تبعدونا عن الشرق الأوسط

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وقال أمس: «مقتنع بأن أي محاولات لإخراج روسيا من المنطقة (الشرق الأوسط)، للتأثير على علاقاتها مع الدول في تلك المنطقة، واستبعادها من عملية حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، أو أي أزمة أخرى في الشرق الأوسط، هي هراء محكوم عليه بالفشل».وأضاف، بأن الولايات المتحدة تعزل نفسها في عمل «اللجنة الرباعية» الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة، بشأن التسوية في الشرق الأوسط.
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