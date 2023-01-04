شكرا لقرائتكم خبر روسيا لأمريكا: لن تبعدونا عن الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية لشؤون الشرق الأوسط، فلاديمير سافرونكوف، أن أي محاولات لإبعاد روسيا عن الشرق الأوسط، والتأثير على علاقتها مع دول المنطقة، «محكوم عليها بالفشل».

وقال أمس: «مقتنع بأن أي محاولات لإخراج روسيا من المنطقة (الشرق الأوسط)، للتأثير على علاقاتها مع الدول في تلك المنطقة، واستبعادها من عملية حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، أو أي أزمة أخرى في الشرق الأوسط، هي هراء محكوم عليه بالفشل».

وأضاف، بأن الولايات المتحدة تعزل نفسها في عمل «اللجنة الرباعية» الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة، بشأن التسوية في الشرق الأوسط.