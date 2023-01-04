8 آلاف بالنيل الأزرق يستفيدون من سلال المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.765 سلة غذائية في معسكر قوقش بمحلية الدمازين التابعة لولاية النيل الأزرق في جمهورية السودان، استفاد منها 8.160 فردا، في إطار المساعدات الغذائية الطارئة التي تقدمها المملكة عبر المركز للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر حاجة في السودان. واختتم المركز تسليم المشاريع المدرة للدخل للأسر المعيلة للأيتام المستهدفة في مشروع كفالة الأيتام والتمكين الاقتصادي لأسرهم الذي ينفذه المركز في ثلاث محافظات هي عدن ولحج ومأرب. واستهدف المشروع في محافظة عدن 153 يتيما بكفالة تعليمية ومعيشية بالإضافة إلى تدريب ودعم وتمكين 50 أسرة معيلة للأيتام اقتصاديا من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية في إدارة المشاريع الصغيرة وتوفير المستلزمات والإمكانات التي تمكنهم من البدء في تشغيل مشاريعهم الخاصة وإحداث تحول اقتصادي في حياتهم. واستهدف المشروع في محافظة عدن 153 يتيما بكفالة تعليمية ومعيشية بالإضافة إلى تدريب ودعم وتمكين 50 أسرة معيلة للأيتام اقتصاديا من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية في إدارة المشاريع الصغيرة وتوفير المستلزمات والإمكانات التي تمكنهم من البدء في تشغيل مشاريعهم الخاصة وإحداث تحول اقتصادي في حياتهم.

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