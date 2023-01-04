الرئاسي الليبي يجدد مبادرته لحل الأزمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد المجلس الرئاسي الليبي، برئاسة محمد المنفي، دعوته لمجلسي النواب (البرلمان)، والأعلى للدولة (أعلى هيئة استشارية)، لتحمل مسؤولياتهما الوطنية لتوحيد الجهود وتذليل الصعاب أمام التوافق الوطني، لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال. وأوضح المجلس الرئاسي الليبي، في بيان أمس، أن هذا التوافق ينتظره كامل أفراد الشعب الليبي، للعبور نحو الاستقرار الذي ينشده الجميع. وتواجه ليبيا أزمة سلطة بسبب وجود حكومتين: الأولى انتهت ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية انتخبها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا. وتواجه ليبيا أزمة سلطة بسبب وجود حكومتين: الأولى انتهت ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية انتخبها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

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