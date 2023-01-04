شكرا لقرائتكم خبر عن مغامرة مودريك مستمرة.. تشيلسي يتصدر صراع ضم نجم شاختار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي شاختار الأوكراني رفض عرضًا ضخمًا من أرسنال يقدر ب 70مليون يورو من أجل ضم جناح الفريق الشاب ميخايلو مودريك فى المريكاتو الشتوي الحالي، يأتي ذلك بعد دخول نادي تشيلسي فى الساعات الأخيرة بعرضًا ماديًا أكبر من عرض الجانرز.

وأفادت التقارير أن شاختار قرر الإنتظار للإستماع إلى بقية العروض وعدم التعجل فى حسم قرار بيع اللاعب فى الفترة الحالية، الشئ الذي جعل مسئولي الفريق الأوكراني يسعون للحصول على ما لا يقل عن 85 مليون يورو من أجل السماح للاعب بالإنضمام إلى الدوري الإنجليزي.



تشيلسي يصر على ضم مودريك

وأكدت بعض المصادر الصحفية أن نادي تشيلسي يتصدر الصراع الحالي لضم اللاعب، حيث تقدم بعرض رسمي من أجل اللاعب بقيمة 80مليون يورو، ولكن رفض شاختار لعرض الفريق اللندني أوقف الأمور كما هى عليه الآن.



التعاقد مع موديك مغامرة كبيرة

وحذرت بعض التقارير من التعاقد مع مودريك فى الفترة القادمة، لا سيما أن التعاقد مع نجم شاختار بهذه المبالغ المالية الكبيرة ستعد مغامرة كبيرة، لا سيما أن اللاعب لم يقدم الكثير بعد على الساحة الأوروبية، رغم تألقه وبزوغه اللافت رفقة فريقه الأوكراني.

مما يجعل العديد من الأصوات تنادي بعدم ضم اللاعب، لأن نجاحه فى الدوري الأوكراني لن يكون مقياسًا كافيًا لنجح تجربة اللاعب فى الدوري الإنجليزي رفقة أندية أرسنال وتشيلسي حال التعاقد معه بتلك المبالغ المالية الكبيرة.