شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يقترب من التوقيع الرسمي مع نجم وسط ولفرهامبتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة تليجراف البريطانية أن نادي ليفربول أقترب بشدة من حسم التعاقد مع نجم وسط ولفرهامبتون "ماتيوس نونيز"، حيث أكدت الصحيفة عن حدوث أتفاق مبدئي بين مسئولي الريدز والذئاب من أجل إنهاء التفاوض حول اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة ستبلغ 50مليون يورو حال إتمامها، بعد المحادثات الأخيرة التى دارت بين مسئولي الفريقين، حيث يتبقي فقط بعض الرتوش الأخيرة حول مدة عقد اللاعب مع ليفربول وانسبة ولفرهامبتون من إعادة بيع اللاعب، قبل اللاعب الرسمي والإعلان عن الصفقة.



كلوب يصر على ضم ماتيوس

وأكدت بعض المصادر داخل نادي ليفربول أن إقتراب تعاقد ليفربول الرسمي مع اللاعب، يأتي بسبب وجود رغبة قوية من المدرب الألماني يورجن كلوب فى إنهاء التفاوض مع اللاعب وإقتناعه التام بإمكانيات ماتيوس، الشئ الذي ساهم بشدة فى الأمور التفاوضية بين الفريقين.



رغبة اللاعب تحسم صفقة الريدز

وتناولت العديد من التقارير أن رغبة اللاعب ساعدت كثيرًا فى حسم التفاوض بين الفريقين، لا سيما أن اللاعب وافق على شروط مسئولي الريدز مباشرة فيما يتعلق براتبه مع الفريق، الشئ الذي جعل ليفربول تصر على التعاقد مع اللاعب فى هذا الشهر وعدم الإنتظار إلى نهاية الموسم.