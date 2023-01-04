شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة لـ"النواب": محافظة أسوان تحظى بنصيب الأسد فى استثمارات جنوب الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، استحواذ محافظة أسوان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية المُوجّهة لإقليم جنوب الصعيد بواقع 22.4% خلال العام المالي الجاري 2022/2023.

وتأتي محافظة سوهاج لتحتل المرتبة الثانية من إجمالي الاستثمارات الموجهة لإقليم جنوب الصعيد وذلك بنسبة 12.5%، ثم محافظة أسيوط (11%) ومحافظتي المنيا وبني سويف بنسبة (9.3%) لكل منهما، والبحر الأحمر وقنا بنسب متقاربة (9.1-8.9 %) على التوالي. ثم تأتي محافظة الفيوم بنسبة 5%

يشار إلي أن خطة التنمية تُوجّه استثمارات حكومية قدرها نحو مليار جنيه خلال عام 22/23 لتنمية محافظات الصعيد، وتُموّل الخزانة العامة منها نسبة 28.2% من هذه الاستثمارات بقيمة حوالي 40 مليار جنيه.

وكان اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، قال إن الهيئة لديها ستراتيجية لتنفيذ مشروعات ضمن رؤية مصر 2030، وهدفها الأول توفير أكبر عدد من الوظائف، وجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية لمحافظات الصعيد وفى 10 محافظات على وجه التحديد.

وأكد صالح خلال كلمته اليوم، الأربعاء، باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن الهيئة تعمل على تحقيق تنمية مستدامة بالصعيد وتوفير "حياة كريمة" ومواجهة المشاكل المذكورة فى الصعيد أبرزها الهجرة والتغلب على الفجوات التنموية بين الأقاليم، وللهيئة الصلاحية الكاملة فى جلب استثمارات داخلية وخارجية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء لأبناء الصعيد وتحقيق مشروعات تنموية بمشاركة ابناءها بمحافظات الصعيد.