شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يوجه الشكر لرئيسى جهاز ومدينة 15 مايو: جهودهما تدعم الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، الشكر لكل من محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة 15 مايو، وربيع إسماعيل حمدون، رئيس مجلس أمناء مدينة 15مايو التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدائرة جنوب القاهرة.

وأكد "مطر" أنهما يقومان بجهود قوية ويدعمان الاستثمار، مشيرا إلي أن المنطقة الصناعة ومدينة 15 مايو شهدت نهضة من رفع كفاءة الطرق والإنارة والطرق وكل هذا يتوافق في دعم دعم الاستثمار والصناعة" مضيفا :" ما يحدث على أرض الواقع هو بمثابة طفرة تتواكب مع ما نراه من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الملف الاقتصادى".

كما وجه "مطر" الشكر لكل العاملين بجهاز 15 مايو ومدينة 15 مايو" متمنيا استمرار عمليات التطوير والتحديث التي تشهدها المنطقة الصناعية بـ15 مايو ومدينة مايو.

جدير بالذكر أن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وصف موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمديد الاتفاق لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، بالإضافة إلى تمويل إضافي قدره مليار دولار سوف يحفز الدول الشريكة بمنح مصر 14 مليار دولار، بشهادة ثقة من المؤسسات الدولية العالمية في استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على المواجهة والتصدي للأزمات الخارجية الطاحنة.

وطالب "مطر" الحكومة بسرعة الاهتمام بالمصانع المتعثرة من أجل إعادة تشغيلها، مطالبا إيضا بإنشاء هيئة قوية لتسويق المنتج المصري في الخارج، مشددا علي أهمية العمل والإنتاج، قائلا:" الإنتاج هو الحل للخروج من كل الأزمات الاقتصادية التى تشهدها البلاد".

وأشار "مطر" إلي أن المبلغ الذي تمت الموافقة عليه من قبل صندوق النقد الدولي سوف يساهم في سد جزء من الفجوة الدولارية الموجودة حاليا مما يساهم في سرعة تحريك السوق وضبط الأسعار، مشددا علي أهمية العمل من قبل الجميع سواء الحكومة أو المؤسسات الاقتصادية والشركات للعمل على أهمية الإنتاج.

وتوقع "مطر" أنه حال الإنتاج الفترة المقبلة سوف تشهد ضبط أكثر للأوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية المواطنين الأقل دخلا، فصلا عن أنها ستشهد إصلاحات هيكلية واسعة النطاق بكافة القطاعات الحكومية وتعزيز الحوكمة والشفافية .