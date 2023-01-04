شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الصحة والزراعة أمام محلية النواب لبحث توصيات اللجنة بشأن الكلاب الضالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن عقد اجتماع موسع الخميس بعد المقبل، لمناقشة ملف الحيوانات الضالة، وذلك بحضور وزيرى الزراعة، والصحة، ونائب الوزير لشئون التخطيط ونائب وزير المالية ومساعد وزير المالية، وممثل عن وزارة البيئة، وممثل عن وزارة التعاون الدولى.

وقال السجينى، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الأربعاء، إن اللجنة سبق وأن قدمت تقريرًا بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، فى جميع أنحاء الجمهورية، وكيفية مواجهتها، وحظة باشادة دولية كبيرة حينذاك.

وتابع السجينى:" إن اللجنة وجهت فى التقرير الحكومة بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضى وعضوية ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البيئة، الصحة والسكان، المالية، التخطيط والإصلاح الإدارى والتربية التعليم والتعليم الفنى، بالإضافة إلى سكرتير عام كل من محافظات القاهرة، البحيرة، القليوبية، الإسكندرية، الجيزة.

وأضاف رئيس اللجنة، أن تختص اللجنة بعقد اجتماعات تنسيقية بين كافة الجهات والقطاعات المرتبطة والجمعيات ومنظمات الرفق بالحيوان بأنواعها، بغرض التوافق حول رؤية واستراتيجية شاملة من خلالها يتم إعداد خطة تنفيذية للتعامل مع ملف الحيوانات الضالة بأنواعها يراعى فيها الاستدامة والتحديث، إلزام تلك اللجنة بإخطار مجلس النواب بالخطة المتفق عليها خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستين يوماً.

وأشار السجينى، إلى أن اللجنة ستعقد الاجتماع المزمع للوقوف على ما تم تنفيذه حيال هذا الملف والأسباب والعراقيل حال عدم تنفيذ هذه التوصيات.