شكرا لقرائتكم خبر عن "التنسيقية" تلتقى قيادات حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى للنقاش حول قضايا الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقيادات حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني مع كافة تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وتناول اللقاء أهم الملفات المطروحة من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في الحوار الوطني، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص التنسيقية على تعزيز الحوار السياسي بين مختلف القوى السياسية بشأن قضايا الوطن والمجتمع المصري، وتعظيم الاستفادة من المساحات المشتركة بين الجميع في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتحقيق الصالح العام.