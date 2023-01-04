شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مشيدا بالتلاحم بين أبناء الوطن مسلمين ومسيحيين.

وجاء نص البرقية: "يسعدني أن أتقدم إلى قداستكم وإلى جميع إخواننا الأقباط بأخلص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعياً الله أن يعيده على قداستكم وعلى كل المصريين بكل الخير والسعادة، وأنتهز هذه المناسبة الطيبة لكي أشيد بالوحدة والتلاحم بين أبناء هذا الوطن مسلمين وأقباط، والتي كانت وستظل هي الحصن المنيع والركيزة الأكبر لتحقيق النهضة الشاملة لمصرنا الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".