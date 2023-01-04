شكرا لقرائتكم خبر عن "التنسيقية" تعقد ورشة عمل اليوم حول التعليم الجامعى والتكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم ، ورشة عمل عن "التعليم الجامعي والتكنولوجي"، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

وتتناول الورشة، مناقشة عدة محاور، منها آليات سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل والمناهج التعليمية، وأزمة مكاتب التنسيق في تحديد مصير الطالب الجامعي، وكيف ينعكس ذلك في جودة الخريجين من الجامعات المصرية، بالإضافة إلى الخطوات التى يمكن العمل عليها لتحسين ترتيب الجامعات المصرية، وآليات تحسين السياحة التعليمية في مصر ودعم التعليم التكنولوجي.

ويدير ورشة العمل، كل من النائبة، رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإسلام حمدي، عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل، وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.‎