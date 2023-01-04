شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب مهنئا البابا تواضروس بعيد الميلاد: رعى الله وحدتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جاء في نص برقية التهنئة:

"يسرني أن أتقدم لكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن نواب المجلس بخالص التهنئة القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذى يحل علينا في السابع من يناير من كل عام".

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي: "تلك الذكرى العطرة التي يحتفى بها المصريون جميعاً مسلمين ومسيحيين، وهم في رباط لا انفصام بعده، فتعانق الصليب مع الهلال في مواجهة كل ما أصاب مصر من ملمات."

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة: "نكرر تهانينا القلبية بهذه المناسبة الجليلة التي تذكرنا بمولد السيد المسيح..هنيئاً لكم ولنا بمصر، ورعى الله وحدتنا وأدام ألفتنا".