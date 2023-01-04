شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين تحت القبة.. أهم 10 تصريحات لـ على مصيلحى أمام النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما يقرب من 6 ساعات شهد مجلس النواب مواجهة بين النواب من جانب ووزير التموين الدكتور على مصيلحي من جانب آخر، نقل خلالها أعضاء مجلس النواب نبض الشارع المصرى بشأن الأسعار والرقابة على السلع، وعقب الأدوات الرقابية للنواب التي وصلت لـ158 أداءة رقابية رد الوزير على جميع تساؤلات وطلبات الإحاطة بالنواب.. في السطور التالية نرصد أهم 10 تصريحات لدكتور على الميصلحي أمام النواب.

1- وزير التموين: الدعم النقدى المشروط الحل الأمثل.. ولكن التوقيت غير مناسب

2- وزير التموين: لدينا مخزون من اللحوم الحية يكفى عاما.. والدواجن 5 أشهر والقمح التموينى 4.6 أشهر

3- وزير التموين: توجيه وزارى بحرية تداول الأرز الأبيض والشعير

4- وزير التموين للنواب: "ما ينفعش أبيع بـ10 وغيرى يبيع بـ12 وهدفنا خلق توازن بالسوق"

5- وزير التموين للنواب: مصادرة المنتجات وغلق المحال حال عدم الالتزام بكتابة أسعار السلع

6- وزير التموين : لو سعر الدولار انخفض الأسعار ستتراجع بعد شهرين

7-وزير التموين : "التضخم مستورد.. ونستورد 60% من أكلنا"

8-على مصيلحى: "أشكر من أطلق على وزير الأزمات وأنا وزير إزالة الأزمات"

9- وزير التموين : "أنا زعلان وده من حقى.. والحرب وراء زيادة الأسعار"

10 - وزير التموين : لا يوجد أصل للتسعير الجبرى وفق الدستور والقانون

وبدأت مواجهة وزير التموين بتوجية 63 طلب إحاطة، و12 سؤالا عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى 4 طلبات مناقشة يستوضح فيها النواب سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار وتوفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية.