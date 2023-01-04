شكرا لقرائتكم خبر عن رشا راغب تستعرض دور الأكاديمية الوطنية فى الاستراتيجية الوطنية حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب د. رشا راغب دور الأكاديمية فيما يخص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ خلال اجتماعها يوم الثلاثاء 3 يناير 2023، بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وجاء اللقاء بحضور النائب طارق رضوان رئيس اللجنة وعدد كبير من النواب بالإضافة إلى وفد من العاملين بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

رحب النائب طارق رضوان فى مستهل اللقاء، بالمدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتور رشا راغب والوفد المرافق لها، مثمنًا دور الأكاديمية فى تدريب وتأهيل قادة المستقبل، مشيرًا إلى توافق وتماشى دورها مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى سبتمبر عام 2021؛ لتطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وفى بداية حديثها أكدت الدكتور رشا راغب أن الهدف الأساسى للأكاديمية هو بناء الإنسان وأعربت خلال كلمتها عن تقديرها لاستضافة مجلس النواب للأكاديمية، موضحةً أنه منذ إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، أصبحت محاورها جزءً لا يتجزأ من خارطة البرامج التدريبية التى تقدمها الأكاديمية لمتدربيها فى كافة قطاعات الدولة؛ بما يواكب ويعاصر ما تمر به الدولة المصرية من قرارات واستراتيجيات تطلقها القيادة السياسية.

وتضمن الاجتماع عرض تقديمى لمنجزات الأكاديمية على مختلف المستويات؛ المحلية والإقليمية والدولية منذ قرار إنشائها فى عام 2017، حيث شمل العرض البرامج التدريبية المُقدمة لعدد كبير من قطاعات الدولة، والمدرسة الرئاسية للقيادة وبرامجها الموجهة للفئات المختلفة كالشباب والتنفيذيين والمرأة والشباب الأفريقى، بالإضافة إلى مبادرات الأكاديمية المختلفة. وتناول العرض أيضًا الخدمات الآخرى للأكاديمية كالاستشارات، والاختبارات، والمنح الدولية فضلًا عن أهم الشراكات المحلية والدولية التى أبرمتها الأكاديمية منذ نشأتها، بالإضافة إلى التطور الذى شهدته الأكاديمية فيما يتعلق ببنيتها التحتية من مبانى إدارية وتدريبية.

كما تم أيضًا استعراض أهم الفعاليات التى تشارك بها وتستضيفها الأكاديمية كمنتدى شباب العالم والحوار الوطنى وغيرهم من الفعاليات الهامة. وخلال العرض، ألقت د. رشا راغب الضوء على حصول الأكاديمية الوطنية للتدريب على الاعتماد الدولى من ACCET كثانى مؤسسة فى آخر 20 عام تحصل على اعتماد المجلس الأعلى لاعتماد التعليم المستمر والتدريب فى الولايات المتحدة الأمريكية دون رصد أى جوانب ضعف أو قصور.

لم يقتصر العرض على ما تم إنجازه فقط بل تضمن أيضًا الخطط المستقبلية للأكاديمية من برامج تدريبية وشراكات وفعاليات على الصعيدين المحلى والدولى بالإضافة إلى التأكيد على أهمية وجود قانون خاص لتنظيم عمل الأكاديمية وتحقيق أهدافها، وتوفير مصادر تمويل لتكليفات البرامج والفعاليات.

وشهد ختام اللقاء حوارًا مفتوحًا ما بين د. رشا راغب وعدد كبير من السادة نواب لجنة حقوق الإنسان ولجان مجلس النواب المختلفة حيث أشادوا جميعًا بالدور الذى تقوم به الأكاديمية لتطوير وتمكين المواطن المصري. وجاءت معظم أسئلة السادة النواب حول برامج الأكاديمية ودورها ومشاركتها فى تحقيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومعايير وجودة اختيار متدربيها، وخطط توسعها فى المستقبل. ومن جانبها أوضحت د. رشا راغب أنه يتم تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى جميع خطط البرامج التدريبية، مثلها مثل محاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتحديات تغيير المناخ، من خلال متخصصون وخبراء فى تلك المجالات.

ويُذكر أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أعلنت - خلال بيان صحفى لها - عن عقدها ثلاث اجتماعات خلال الأسبوع الجارى، شملت اجتماع أُقيم يوم الإثنين 2 يناير 2022؛ عن مفهوم حقوق الإنسان ودور الجامعات فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بدعوة لرؤساء جامعات سوهاج وأسيوط وقنا وأسوان، وأيضًا اجتماع يقام يوم الأربعاء 4 يناير 2022؛ من أجل بحث الشكاوى الواردة للجنة.