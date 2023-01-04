شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنمية الصعيد لـ"النواب": تنفيذ 17 مشروعا بتكلفة بلغت 998 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة لديها ستراتيجية لتنفيذ مشروعات ضمن رؤية مصر 2030، وهدفها الأول توفير أكبر عدد من الوظائف، وجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية لمحافظات الصعيد وفى 10 محافظات على وجه التحديد.

وأكد صالح خلال كلمته اليوم، الأربعاء، باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن الهيئة تعمل على تحقيق تنمية مستدامة بالصعيد وتوفير "حياة كريمة" ومواجهة المشاكل المذكورة فى الصعيد أبرزها الهجرة والتغلب على الفجوات التنموية بين الأقاليم، وللهيئة الصلاحية الكاملة فى جلب استثمارات داخلية وخارجية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء لأبناء الصعيد وتحقيق مشروعات تنموية بمشاركة ابناءها بمحافظات الصعيد.

وتابع اللواء شريف صالح:" تم تنفيذ مشروعات بلغت 17 مشروعا بتكلفة وصلت 998 مليون جنيه، وذلك فى مختلف القطاعات، سواء الزراعة، الثروة الداجنة، الوحدات البيطرية، استصلاح الأراضى حيث تم استصلاح 450 فدان بمحافظة الوادى الجديد وجارى العمل على استصلاح 600 فدان وجميع الاراضى المستصلحة تعكل بنظام الرى الحديث، والمحور الاجتماعى يحظى باهتمام كبير من قبل الهيئة باستثمارات بلغت 147 مليون جنيه.

ومن جانبه، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن استثمارات الهيئة ما يقرب من مليار جنيه للمشروعات التى تهدف لخلق فرص عمل وحلب استثمارات مختلفة فى شتى القطاعات وذلك بالتوازى مع الجهود التى تقوم بها الدولة خلال الفترة الأخيرة فى القطاعات المختلفة ومنوثم يجب إلقاء مزيد من الضوء عليها وعلى الاختصاصات والجهود التى تقوم بها منذ بدء تفعليها وحتى الآن والمردود.





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