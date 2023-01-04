محلية النواب: تنمية الصعيد أولوية.. رئيس الهيئة: سنبذل الجهد لتحقيق التنمية

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هيئة تنمية الصعيد لها دور كبير ولكن من البطولات بالنزول إلى الشارع بحملة إعلامية كبيرة بشكل ممنهج حتى يعلم الشارع ما يتم على الأرض من مشروعات خاصة بالهيئة.

وشدد السجينى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية الوعى بالمشروعات القومية والتواصل الجيد، مؤكدا أن التواصل أهم حلقات النجاح لكا يتم على مشروعات على الأرض، مطالبا إيجاد ميزانية لتسويق اختصاصات هيئة تنمية الصعيد لجلب المزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن الهيئة تقوم بجهد كبير ولكن لابد من التسويق الجيد لما تقوم به من أعمال، متابعا موجها حديثه لرئيس هيئة تنمية الصعيد :" عمل الهيئة أولوية وأى عقبة أرجو التواصل الفورى وسأكون جاهز للعمل والمساعدة وإزالة هذه المعوقات على وجه السرعة".

وعلق اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد قائلا:" نوعد المصريين كلهم إننا هنبذل كل جهودنا لتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد".

ومن جانبها، قالت النائبة ريهام عبد النبى،:" هيئة تنمية الصعيد محظوظه باللواء شريف احمد صالح، رئيس الهيئة، وهذه شهادة حق،، وان الهيئة تتعاون بشكل مثمر جدا فى محافظة أسوان، ويوجد تنفيذ على أرض الواقع"، مؤكدة أن هيئة تنمية الصعيد لها قدرة على معرفة اهتمام كل مدينة بالمحافظة وأكثر الأنشطة انتشارا بها، وتقوم بالعمل على تنمية هذه الأنشطة، خاصة أن كل مدينة بالمحافظة لها اهتمام مختلف عن المدينة الأخرى.