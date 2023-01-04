الصين تعلن رصد 5 وفيات جديدة بكوفيد

04 يناير , 2023 راكب يرتدي قناعاً خلال رحلة داخلية في مطار شنغهاي (أ ف ب). أعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء أن الصين سجلت خمس حالات وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 في الثالث من كانون الثاني، مقارنة مع ثلاث وفيات في اليوم السابق. وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 5258

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