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بعد إصابته في المونديال.. بيبي يخضع لعملية جراحية في الذراع

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443328-638084419128539612.jpg

2023-01-04 | 16:10

بعد إصابته في المونديال.. بيبي يخضع لعملية جراحية في الذراع

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اعلن نادي بورتو، اليوم الاربعاء، ان قلب الدفاع البرتغالي المخضرم، بيبي خضع لعملية جراحية للعلاج من إصابة في الذراع تعرض لها خلال مشاركته في مونديال كأس العالم في قطر 2022.
وبحسب بورتو، فإن الهدف من التدخل الجراحي هو "تحسين تماسك العظام" في الساعد الأيسر لبيبي، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ربع نهائي المونديال أمام المغرب، والتي خسرتها البرتغال بهدف نظيف".

ولم يكشف الفريق عن "الفترة التي سيغيب عنها بيبي (39 عاما) عن الملاعب، الذي تدرب رغم ذلك خلال الأيام الماضية مع الفريق، لكن بطريقة مختلفة بسبب إصابته".

وعانى اللاعب السابق لريال مدريد، المولود في البرازيل وصاحب الجنسية البرتغالية، من موسم مليء بالإصابات.

وغاب بيبي عن الملاعب بين أكتوبر/تشرين أول ونوفمبر/تشرين ثان 2022 بسبب إصابة في الركبة اليسرى، وكان يخشى ألا يلحق بالمونديال.

وسيلعب بورتو، وصيف جدول الدوري والذي يبتعد بخمس نقاط عن بنفيكا المتصدر، يوم السبت المقبل أمام خامس الترتيب، كاسا بيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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