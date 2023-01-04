بعد إصابته في المونديال.. بيبي يخضع لعملية جراحية في الذراع

وبحسب بورتو، فإن الهدف من التدخل الجراحي هو "تحسين تماسك العظام" في الساعد الأيسر لبيبي، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ربع نهائي المونديال أمام المغرب، والتي خسرتها البرتغال بهدف نظيف".ولم يكشف الفريق عن "الفترة التي سيغيب عنها بيبي (39 عاما) عن الملاعب، الذي تدرب رغم ذلك خلال الأيام الماضية مع الفريق، لكن بطريقة مختلفة بسبب إصابته".

وعانى اللاعب السابق لريال مدريد، المولود في البرازيل وصاحب الجنسية البرتغالية، من موسم مليء بالإصابات.

وغاب بيبي عن الملاعب بين أكتوبر/تشرين أول ونوفمبر/تشرين ثان 2022 بسبب إصابة في الركبة اليسرى، وكان يخشى ألا يلحق بالمونديال.

وسيلعب بورتو، وصيف جدول الدوري والذي يبتعد بخمس نقاط عن بنفيكا المتصدر، يوم السبت المقبل أمام خامس الترتيب، كاسا بيا.

