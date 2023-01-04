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دولة مجاورة تحبط عملية تهريب اكثر من ثلاثة ملايين قرص مخدر

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بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل اعلام سعودية عن المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي قوله، ان "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 3049451 قرصا من مادة "الإمفيتامين".

واضاف ان "الكمية المضبوطة عثر عليها مخبأة في تجاويف شاحنة".

وأكد النجيدي أنه "تم القبض على مستقبليها بمنطقتي الرياض والشرقية، وهم 3 سعوديين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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