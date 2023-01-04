مبابي يغيب عن استقبال ميسي عقب عودته لتدريبات باريس

وحصل ميسي على إجازة لمدة أسبوعين عقب تتويجه بكأس العالم 2022 رفقة منتخب الأرجنتين، وعاد اليوم إلى مران سان جيرمان للمرة الأولى عقب المونديال.

وحرص لاعبو باريس، في غياب مبابي، على تكريم ميسي، في أول مران له عقب انتهاء كأس العالم، عبر ممر شرفي على أرض الملعب، كما حصل البرغوث على درع تكريمي وسط تصفيق جميع الحضور.



ويعود غياب مبابي عن تكريم ميسي إلى حصوله على إجازة سلبية من المدرب كريستوف جالتييه، وسفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع صديقه أشرف حكيمي.

وتلقى ميسي استقبالا فاترا من الجمهور الباريسي، حيث لم يكن هناك أي مشجع في انتظاره خلال فيديو وصوله إلى مركز التدريبات، الذي نشره الحساب الرسمي لباريس سان جيرمان.

وشهد كأس العالم 2022 منافسة قوية بين ميسي ومبابي على جائزة الهداف وأفضل لاعب في البطولة، بالإضافة إلى محاولة قيادة الأرجنتين وفرنسا لنيل لقب المونديال.

